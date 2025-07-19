На Западе поставили под вопрос способность Украины вести боевые действия в будущем

NYT: Способность Украины вести боевые действия в будущем пока под вопросом

Способность Украины вести боевые действия в будущем пока под вопросом. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По мнению авторов газеты, администрация президента США Дональда Трампа посылает противоречивые сигналы по вопросу военной поддержки Киева.

В публикации также отмечается, что интенсивные наступления Вооруженных сил России позволили Москве взять под контроль наибольшую площадь с начала года.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский сравнил помощь действующего президента США Дональда Трампа с помощью бывшего лидера страны Джо Байдена. Он отметил, что Трамп не предоставляет Украине ту поддержку, которую страна имела до его избрания.