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14:22, 19 июля 2025Мир

На Западе поставили под вопрос способность Украины вести боевые действия в будущем

NYT: Способность Украины вести боевые действия в будущем пока под вопросом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Способность Украины вести боевые действия в будущем пока под вопросом. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По мнению авторов газеты, администрация президента США Дональда Трампа посылает противоречивые сигналы по вопросу военной поддержки Киева.

В публикации также отмечается, что интенсивные наступления Вооруженных сил России позволили Москве взять под контроль наибольшую площадь с начала года.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский сравнил помощь действующего президента США Дональда Трампа с помощью бывшего лидера страны Джо Байдена. Он отметил, что Трамп не предоставляет Украине ту поддержку, которую страна имела до его избрания.

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