Путин поздравил Ливанова с 90-летием

Путин поздравил артиста Ливанова с 90-летнием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам российского президента, актер и режиссер посвятил себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создал уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры. Путин пожелал Ливанову здоровья, бодрости духа и благополучия.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в актерской семье. Наибольшую популярность ему принесла роль сыщика Шерлока Холмса в 11-серийном детективе режиссера Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986). За эту роль Ливанов был награжден орденом Британской империи. Сам актер рассказывал, что его гонорар за съемки в ленте составлял 500-700 рублей за съемочный день.

Творческая деятельность артиста очень плодотворна. Среди прочего, Ливанов также работал в озвучке нескольких десятков мультфильмов. Его голосом говорят такие культовые анимационные герои, как крокодил Гена, Карлсон, Громозека из «Тайны третьей планеты» и Удав из «38 попугаев».