Россия взяла еще один населенный пункт в Запорожской области

ВС РФ взяли Каменское в Запорожской области

Вооруженные силы РФ взяли населенный пункт Каменское в Запорожской области. Об этом сообщил начальник штаба парашютно-десантного батальона с позывным Байкал, его слова приводятся в Telegram Минобороны России.

«Штурмовые группы в ходе наступательных действий, скрытно форсировав реку Янчекрак, выбили ВСУ с опорных пунктов и закрепились на окраине городской застройки. Противник, не выдержав натиска "крылатой пехоты", начал отходить», — говорится в публикации.

Ранее российский боец с позывным Байкал рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали «подземные города» в районе Каменского.