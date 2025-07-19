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14:17, 19 июля 2025Бывший СССР

Россия взяла еще один населенный пункт в Запорожской области

ВС РФ взяли Каменское в Запорожской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы РФ взяли населенный пункт Каменское в Запорожской области. Об этом сообщил начальник штаба парашютно-десантного батальона с позывным Байкал, его слова приводятся в Telegram Минобороны России.

«Штурмовые группы в ходе наступательных действий, скрытно форсировав реку Янчекрак, выбили ВСУ с опорных пунктов и закрепились на окраине городской застройки. Противник, не выдержав натиска "крылатой пехоты", начал отходить», — говорится в публикации.

Ранее российский боец с позывным Байкал рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали «подземные города» в районе Каменского.

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