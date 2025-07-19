СК заявил о предположительном применении HIMARS для удара по центру Донецка

СК: ВСУ предположительно применили РСЗО HIMARS для удара по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, применили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для удара по центру Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета (СК) России.

По его словам, осмотр показал, что украинские войска вели огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника.

«Предположительно, огонь велся из американской ракетной системы залпового огня HIMARS с применением осколочно-фугасных ракет, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков», — пояснил он.

Представитель СК добавил, что осколки будут изъяты и отправлены на экспертизу для уточнения конкретного типа боеприпаса.

Об ударе украинских войск по центру Донецка стало известно ранее 19 июля. ТАСС сообщало о нескольких мощных взрывах в центральной части города, Киевском и Ленинском районах, а также о работе системы противовоздушной обороны.