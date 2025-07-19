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14:47, 19 июля 2025Россия

Спасателям-добровольцам в прифронтовых зонах предложили особый правовой статус

В Общественной палате РФ предложили спасателям-добровольцам особый статус
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Спасатели-добровольцы в прифронтовой зоне должны обладать особым правовым статусом. Такую инициативу предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«Институализация гражданского участия в спасении людей в прифронтовых регионах — это не контроль, а умножение эффективности и переход от разовых подвигов к устойчивой системе гражданской обороны», — пояснил чиновник.

Ранее глава МЧС Александр Куренков призвал наделить особым правовым статусом спасателей, работающих в зоне проведения спецоперации.

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