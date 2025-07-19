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19:36, 19 июля 2025Россия

Средства ПВО за несколько часов сбили 27 беспилотников

Российские силы ПВО перехватили 27 беспилотников за 4 часа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Министерство обороны РФ сообщило о новой серии атак украинских беспилотников. В период с 15:00 до 19:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, информацию об этом разместили в официальном Telegram‑канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, 15 беспилотников сбили над Брянской областью, еще 6 — над Калужской областью. Четыре беспилотника были уничтожены в Московском регионе — три из них летели в сторону Москвы. Кроме того, два БПЛА сбили над Тульской областью.

Ранее сообщалось, что в период с 11:30 до 15:00 российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников.

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