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07:21, 19 июля 2025Экономика

Стало известно о планах одной страны возить нефть России после санкций

Reuters: Флот Греции продолжит перевозить российскую нефть вопреки санкциям ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Греческий флот продолжит перевозку российской нефти, несмотря на новый пакет санкций Евросоюза против России. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере.

Греческие судоходные компании, которые не находятся под ограничениями, продолжат перевозить максимально возможные объемы российской нефти. Это будет труднее, однако подобные сделки останутся «выполнимыми».

«Пока трейдеры будут покупать нефть по этой цене, ситуация не сильно изменится, мы будем соблюдать новый ценовой лимит», — сказал источник в торговле.

Ранее вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. «Потолок цен» на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель. Кроме того, под санкциями оказались 105 танкеров, которые ее перевозят. Помимо этого, введен запрет на любые транзакции, связанные с «Северными потоками».

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