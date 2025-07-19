Стало известно о сбросе отравляющих веществ с беспилотников ВСУ

РИА Новости: ВСУ сбрасывают с беспилотников отравляющие вещества против ВС РФ

Боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Лакоста рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют самодельные химические вещества для сбросов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против российских бойцов. Его слова приводит РИА Новости.

Лакоста сообщил, что украинские солдаты сделал сброс с беспилотника Mavic на позицию. Предмет напоминал бутылку и содержал в себе отравляющий газ.

«Он [предмет] попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал попадать вот этот отравляющий газ», — уточнил он.

Боец добавил, что военные ВСУ также используют самодельные химические вещества, замаскированные под бытовые предметы.

Ранее командир российской саперной роты с позывным Ишим заявил, что украинские военные, покидая дома и позиции в Суджанском районе Курской области, массово минировали бытовые предметы. «Детские вещи подло минируют», — отметил он.