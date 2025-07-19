В Геленджике рассказали о проблемах при открытии аэропорта

В аэропорту Геленджика заявили о нехватке персонала

В настоящее время в открывшемся спустя три года аэропорту Геленджика не хватает персонала. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.

Он рассказал, что аэропорт, как правило, имеет постоянный и сезонный штат сотрудников. Сезонный штат обычно набирают в марте-апреле, чтобы сотрудники успели пройти обучение.

После закрытия воздушной гавани персонал не увольняли, а держали укомплектованным и выплачивали ему заработную плату. Сотрудников направляли на помощь в аэропорты Сочи, Санкт-Петербурга и Казани. Кроме того, сотрудников снабжали новой техникой, учебой и курсами повышения квалификации.

Аэропорт российского курортного города открылся 10 июля впервые с начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Первый после трехлетнего перерыва самолет вылетел из Москвы в Геленджик 18 июля.