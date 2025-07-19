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08:37, 19 июля 2025Россия

В Госдуме назвали безрассудством новые санкции Евросоюза

Депутат Нестеренко назвал безрассудством 18-й пакет санкций ЕС против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко прокомментировал 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Его слова приводит РИА Новости.

Нестеренко назвали безрассудством новые санкции Евросоюза. По его мнению, объединение пожалеет об этом решении, поскольку ограничения, в первую очередь, ударят по благосостоянию населения стран. Парламентарий добавил, что благодаря санкциям экономика России перестроилась.

«Бизнес адаптировался к ограничениям. Евросоюз так и не смог нанести санкциями непоправимый урон нашей экономике», — отметил он.

Ранее вступил в силу 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. «Потолок цен» на российскую нефть вновь был снижен — до 47,65 доллара за баррель. Кроме того, под санкциями оказались 105 танкеров, которые ее перевозят. Помимо этого, введен запрет на любые транзакции, связанные с «Северными потоками».

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