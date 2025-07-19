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16:11, 19 июля 2025Экономика

В Госдуме призвали ограничить цены на мороженое

Депутат ГД Миронов призвал ограничить наценки на мороженое
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ограничить наценки на мороженое. В разговоре с РИА Новости депутат заявил, что к оптовой цене на продукт следует установить потолок «накрутки».

По словам Миронова, с вопросом о цене на мороженое к нему обращаются россияне. Обычный пломбир за год подорожал на 20 процентов, его средняя цена в магазинах составляет 120 рублей, при этом в парке стоимость может начинаться от 200-250 рублей.

Миронов с недоверием отозвался о том, как подорожание объясняют продавцы, — подорожанием сырья и логистикой. Он считает, что причина кроется в «банальном стремлении заработать». Депутат также обратил внимание, что резкий рост цен начинается с мая и доходит до пика в летний сезон.

Мороженое при таких ценах может стать настоящей роскошью для малообеспеченных семей с детьми, считает Миронов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что индексировать пенсии следует каждый квартал, чтобы их размер не отставал от инфляции.

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