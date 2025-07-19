В МВД дали жертвам мошенников всего час

В МВД заявили о золотом часе для жертв мошенников, чтобы минимизировать ущерб

Правоохранители рассказали о том, что у человека, который стал жертвой мошенников, есть «золотой час», чтобы минимизировать последствия. Об этом сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Если вы только что разгласили данные, стоит оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета и связаться с банком по номеру с банковской карты», — заявили в ведомстве.

Если мошенники украли номер телефона, то необходимо связаться с мобильным оператором и сообщить, что номер может быть скомпрометирован. «Привяжите сервисы, соцсети и мессенджеры к нескомпрометированному номеру телефона», — добавили в МВД.

Ранее стало известно, что россиян предупредили о необычном виде мошенничества. Злоумышленники крадут данные и взламывают приложения под видом смены кода домофона.