В Саудовской Аравии умер «спящий принц»

В Саудовской Аравии после 20 лет комы умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд

В Саудовской Аравии умер член королевской семьи Аль-Валид ибн Халед аль Сауд. Об этом сообщает портал Sabq.

«Спящий принц» провел в коме более 20 лет после серьезного ДТП. Тогда в 16-летнем возрасте он получил сильнейшую черепно-мозговую травму, сопровождавшуюся кровоизлиянием в мозг, уточняет Telegram-канал Shot.

Врачи утверждали, что шансов вернуться к жизни у Аль-Валида нет, однако его отец все это время отказывался отключать сына от аппаратов искусственного поддержания жизни. 19 июля сердце принца остановилось.

В декабре 2013 года семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. В результате инцидента спортсмен на год впал в кому. Сейчас он восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера.

