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14:23, 27 декабря 2023Спорт

«Все не так, как раньше» Брат Михаэля Шумахера рассказал о жизни легендарного гонщика «Формулы-1» после ужасного падения

Ральф Шумахер заявил, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Ральф Шумахер, младший брат автогонщика Михаэля Шумахера, рассказал о состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1». Его слова приводит Bild.

Шумахер-младший заявил, что авария очень изменила их семью, и он скучает по прежнему Михаэлю. Он отметил, что брат уже не сможет жить полноценной жизнью.

«Жизнь иногда несправедлива. Михаэлю часто везло в жизни, но произошел этот трагический инцидент. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но все равно все не так, как раньше», — рассказал Шумахер.

Весной 2023 года произошел скандал из-за фейкового интервью с Михаэлем Шумахером

В апреле 2023-го немецкий журнал Die Aktuelle опубликовал интервью с автогонщиком. На первой полосе была размещена фотография с подписью: «Михаэль Шумахер, первое интервью!» В материале говорилось, что жизнь спортсмена полностью изменилась после аварии и стала ужасной для всей его семьи.

Позднее стало известно, что интервью было сгенерировано искусственным интеллектом

После этого родственники Шумахера подали на издание в суд. Главного редактора журнала Анне Хоффманн уволили.

Funke приносит извинения семье Михаэля Шумахера. Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем

управляющий директор издательства FUNKE Бьянка Полманн

Семью Шумахера обвиняли во лжи о состоянии здоровья гонщика

В 2022 году бывший менеджер гонщика Вилли Вебер выступил с критикой в адрес семьи Шумахера. По его словам, родственники скрывают правду о состоянии здоровья бывшего чемпиона.

Они не дали мне увидеться с ним, сказав, что еще слишком рано, а теперь уже слишком поздно. Прошло девять лет. Может быть, они должны просто сказать как есть

Вилли Вебер

В 2021 году Пьеро Феррари, сын основателя компании и команды Ferrari Энцо Феррари, описал состояние Шумахера фразой «Михаэль с нами, но он не может общаться». Жена гонщика Коринна Шумахер рассказала, что муж до сих пор не восстановил дееспособность.

Шумахер упал во время катания на горных лыжах в 2013 году

29 декабря 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень, упал и ударился головой о выступ скалы.

В результате полученной травмы спортсмен впал в кому. Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.

За время карьеры Шумахер семь раз становился чемпионом «Формулы-1». Всего он выиграл 91 гонку в рамках чемпионата.

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      Дарья Коршунова
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