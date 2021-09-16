Жена Шумахера рассказала о состоянии мужа и расплакалась

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказала о состоянии мужа. Ее слова приводит The Sun со ссылкой на фильм Netflix.

Супруга спортсмена сообщила, что Шумахер так и не восстановил дееспособность. «Я скучаю по Михаэлю каждый день. И не только я. Это дети, отец, все его окружение. Думаю, почему это произошло с нами. Но все-таки он с нами. Думаю, это придает нам силы», — заявила она и расплакалась. Коринна добавила, что бывший гонщик живет с ними в одном доме и окружен заботой семьи.

В сентябре прошлого года нейрохирург Эрих Ридерер оценил шансы Шумахера на полное восстановление. По мнению врача, спортсмен, возможно, сможет лишь сидеть и делать небольшие шаги с посторонней помощью.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера.