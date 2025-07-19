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22:56, 19 июля 2025Мир

В США одной фразой оценили положение Украины

Подполковник США Дэвис заявил о наступлении адских времен для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Ситуация на фронте для Украины в последние дни значительно осложнилась. Об этом заявил подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive, высказываясь о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

«Для Украины настали адские времена», — оценил положение Киева эксперт.

По словам Дэвиса, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дилеммой, какую именно брешь в обороне закрывать — Россия не дает им определиться с выбором из-за численного превосходства бойцов на всей линии фронта.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что минувшую ночь на Украине можно считать одной из самых адских. Он уточнил, что бомбардировка стратегического узла в Днепропетровской области длилась около шести часов.

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