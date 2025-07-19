Журналист Фази осудил слова Мерца о конфликтах на Украине и в секторе Газа

Американский журналист Томас Фази раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликтах на Украине и в секторе Газа. На своей странице в социальной сети X он обвинил западных лидеров в искажении реальности.

«Западные лидеры достигли той стадии, когда, по их мнению, им сойдут с рук самые абсурдные и искажающие реальность заявления. Это феномен, завораживающий с точки зрения психиатрии», — написал журналист.

Таким образом он прокомментировал слова Мерца о том, что нельзя ставить знак равенства между действиями России и Израиля, поскольку Москва ведет против Киева «агрессивную войну», в то время как Тель-Авив десятилетия «находится под угрозой».

Ранее немецкий канцлер заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы. «Она касается нашего мира, нашей свободы и политического уклада Европы», — сказал он.