В США сообщили о созданной ВС России угрозе для ВСУ

NYT: ВСУ в Константиновке угрожает полное окружение со стороны ВС России

Вооруженные силы (ВС) России создали угрозу полного окружения группировки украинских войск в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

В материале говорится, что российским военным удалось создать полукольцо протяженностью 16 километров вокруг населенного пункта с востока, юга и запада. Сейчас российские войска уже контролируют более двух третей территории ДНР, которая, как пишет NYT, стала «главным театром боевых действий».

Помимо этого, газета отмечает успешное продвижение армии России в Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState признал, что Вооруженные силы России существенно продвинулись в районе городов Лиман и Константиновка в ДНР.