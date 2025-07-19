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21:47, 19 июля 2025Мир

В США сообщили о созданной ВС России угрозе для ВСУ

NYT: ВСУ в Константиновке угрожает полное окружение со стороны ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России создали угрозу полного окружения группировки украинских войск в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

В материале говорится, что российским военным удалось создать полукольцо протяженностью 16 километров вокруг населенного пункта с востока, юга и запада. Сейчас российские войска уже контролируют более двух третей территории ДНР, которая, как пишет NYT, стала «главным театром боевых действий».

Помимо этого, газета отмечает успешное продвижение армии России в Днепропетровской и Сумской областях.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState признал, что Вооруженные силы России существенно продвинулись в районе городов Лиман и Константиновка в ДНР.

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