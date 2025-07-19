В World Aquatics восхитились победой российского синхрониста на чемпионате мира

В World Aquatics назвали ошеломительной победу сихнрониста Мальцева на ЧМ

В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) восхитились победой российского синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира (ЧМ) в Сингапуре. Соответствующий пост появился на странице организации в соцсети X.

«Первый победитель чемпионата мира-2025 в синхронном плавании — Александр Мальцев с ошеломляющим результатом 251,7133 балла в технической программе соло», — отмечается в посте.

Ранее 19 июля Мальцев выиграл чемпионат мира в сольной технической программе. Вторым стал испанец Деннис Гонсалес Бонеу (241,1667 балла), а на третьем месте расположился мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600 балла). 30-летний Мальцев выиграл пятое золото чемпионатов мира в карьере.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.