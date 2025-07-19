Временно ограничили работу еще одного российского аэропорта

Аэропорт Туношна под Ярославлем временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Туношна под Ярославлем введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом написал в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. На данный момент аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск рейсов в международном аэропорту «Домодедово». Службы аэропорта работают в обычном режиме и принимают все меры для обеспечения безопасности.