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05:01, 19 июля 2025Бывший СССР

ВС России пресекли прорыв обороны ВСУ на стыке двух областей

Марочко: ВС РФ пресекли прорыв обороны ВСУ на стыке Сумской и Курской областей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Российские войска пресекли новую попытку прорыва обороны Вооруженными средствами Украины (ВСУ) на стыке Курской и Сумской областей. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Главное, что мы не допустили прорыва своей оборонительной линии. Сейчас это направление очень сложное, поскольку украинское командование направляет сюда все элитные подразделения, свои резервы командования для того, чтобы удержать хоть какой-нибудь плацдарм в Курской области, — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, подразделения ВС России не позволили украинским бойцам осуществить задуманное.

При этом, отметил Марочко, у Теткино Курской области военная обстановка продолжает оставаться напряженной. Там противник не оставляет попыток прорваться на российскую территорию, в том числе и на других участках курского приграничья.

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