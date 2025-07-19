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09:06, 19 июля 2025Россия

ВСУ совершили массовый налет беспилотников на российский регион

Минобороны отчиталось об уничтожении 12 украинских БПЛА над Брянской областью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Capella Space / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовый налет беспилотных летательных аппаратов на российский регион. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Речь идет об атаке на Брянскую область. С 7:45 до 8:30 системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили там 12 беспилотников самолетного типа.

Какой-либо другой информации об отражении атаки на регион в оборонном ведомстве не предоставили.

Накануне, 18 июля, произошел массовый налет дронов на Россию. Тогда, по данным Минобороны, системы ПВО сбили 26 украинских дронов над пятью российскими регионами.

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