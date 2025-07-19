ВСУ совершили массовый налет беспилотников на российский регион

Минобороны отчиталось об уничтожении 12 украинских БПЛА над Брянской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовый налет беспилотных летательных аппаратов на российский регион. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Речь идет об атаке на Брянскую область. С 7:45 до 8:30 системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили там 12 беспилотников самолетного типа.

Какой-либо другой информации об отражении атаки на регион в оборонном ведомстве не предоставили.

Накануне, 18 июля, произошел массовый налет дронов на Россию. Тогда, по данным Минобороны, системы ПВО сбили 26 украинских дронов над пятью российскими регионами.