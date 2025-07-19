Вылетевший из Москвы самолет вынужденно вернулся в Шереметьево

Самолет «Победы», вылетевший из Москвы, вынуждено вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Победа», вылетевший из Москвы, вынуждено вернулся в Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал РБК со ссылкой на пресс-службу воздушного перевозчика.

Отмечается, что самолет должен был следовать по маршруту Москва — Калининград. По данным пресс-службы, во время полета появилась информация о технической неисправности одной из систем. После этого командир экипажа решил вернуться обратно в столичный аэропорт.

«Самолет совершил посадку в аэропорту вылета в штатном режиме. Клиенты вылетели в Калининград на резервном воздушном судне», — добавили в «Победе».

Ранее стало известно, что пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе над Москвой. Уточняется, что инцидент произошел в ночь на четверг, 17 июля, с Airbus A320, прилетевшим в российскую столицу из Сочи.