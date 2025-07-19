Зеленского уличили в хитрости в отношении Трампа

Зеленский затеял перестановки во власти, чтобы поставить нужных Трампу людей

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перестановки в политических элитах в стране, чтобы выдвинуть на первый план людей, которые понравятся президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает «Политика страны» со ссылкой на издание Bloomberg.

По мнению зарубежных экспертов, новый премьер-министр Юлия Свириденко ранее вела переговоры по ресурсной сделке с Соединенными Штатами и подписала документы от имени Украины.

«Ее роль в бурных переговорах с Белым домом повлияла на решение Зеленского. Одним из ее преимуществ были хорошие отношения с министром финансов США Скоттом Бессентом», — считают журналисты.

Также Bloomberg выделил вице-премьера Украины Тарас Качка и кандидата на пост посла в США Ольга Стефанишина, также входившая в состав нескольких делегаций во время переговоров о ресурсах. Отмечается, что она «хорошо знакома людям в Вашингтоне».

Ранее стало известно, что Киев предложил Москве снова провести переговоры по урегулированию конфликта и решению поставленных вопросов.