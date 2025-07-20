Бывшему замглавы Минобороны собрались предъявить новые обвинения

Следствие собирается предъявить экс-замглавы Минобороны Попову новые обвинения

Следственный комитет России собирается предъявить бывшему замминистра обороны генералу армии Павлу Попову новые обвинения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что речь идет о двух эпизодах взяток. Первый эпизод касается его безвозмездного проживания на протяжении десяти лет (с 2014 по 2024 год) в квартире на Фрунзенской набережной, недалеко от главного здания Минобороны. Ее Попову выделил представитель подрядчика, делавшего ремонт в здании ведомства, пишет издание. При этом своя квартира у экс-замминистра была только в Химках.

По итогам экспертизы следователи пришли к выводу, что выгода бывшего замглавы обороны от проживания в этом жилье составила 14 миллионов рублей (учитывалась стоимость, которую генерал потратил бы на аренду за этот срок).

Второй эпизод уголовного дела связан с предоставлением тем же подрядчиком Попову внедорожника Lexus LX 570. Поездки на нем позволили экс-замминистра сэкономить 30 миллионов рублей. Именно в такую сумму ему бы обошлась, согласно выводам экспертизы, официальная аренда автомобиля.

Комментируя перечисленные эпизоды, Попов заявил, что не пользовался квартирой и авто на регулярной основе. По его словам, в жилье он проживал лишь в момент, когда контролировал ремонт в здании министерства, а автомобилем пользовался несколько раз для поездок в отпуск.

Павла Попова задержали в августе 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие посчитало, что генерал, отвечавший в 2021-2024 годах за развитие и обслуживание парка «Патриот», обогащался за счет данного учреждения. С экс-директором парка Вячеславом Ахмедовым они вносили в документы о строительных работах недостоверные сведения, в результате чего было похищено 25 миллионов рублей, сделали вывод следователи.

