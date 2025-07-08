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15:39, 8 июля 2025Силовые структуры

Миллионы рублей из бюджета потратили на дачу и баню сына бывшего замминистра обороны. Здания оформили как часть парка «Патриот»

Деньги для парка «Патриот» ушли на строительство дачи сына Попова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Павел Попов

Павел Попов. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Бывший замминистра обороны Павел Попов потратил выделенные для работ в парке «Патриот» миллионы рублей на строительство домов на даче его сына. Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

По данным ведомства, объекты расположены на территории одного из садовых некоммерческих товариществ Подмосковья. Двухэтажный жилой дом, одноэтажная баня (гостевой дом) и двухэтажный гараж были полностью завершены и оборудованы. В то же время в документах все работы были оформлены как строительство объектов, вошедших в состав парка. Сумма потраченных средств составила около 26 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2022–2024 годах генерал, а также экс-замглавы Минобороны — директора парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров похитили более 25 миллионов рублей. Ахмедов и Шестеров признали вину и дали показания против Попова

Парк

Парк "Патриот" в Подмосковье. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Попову вменили новые статьи

Бывшему замминистра обороны вменили превышение полномочий, незаконный оборот оружия и служебный подлог.

Как рассказал адвокат Денис Сагач, основанием для возбуждения нового уголовного дела против Попова стало подаренное ему на день рождения охотничье ружье «Вепрь». Подарок был преподнесен пять лет назад. Генерал не зарегистрировал оружие, поскольку решил, что имеются все соответствующие документы. Адвокат указал, что деяние его подзащитного подпадает под административное законодательство, хотя следователи решили привлечь его к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

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Обвинение о превышении должностных полномочий, как писал Mash, связано с тем, что Попов устроил на работу невестку и военного пенсионера, своего товарища. Так генерал хотел повысить свой авторитет.

По словам адвоката, обвинения пока не предъявлены, потому что Попов находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Еще до ареста у генерала были диагностированы проблемы с лишним весом, давлением, сердцем и высоким содержанием сахара.

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