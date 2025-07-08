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09:46, 8 июля 2025Силовые структуры

Бывшему замминистра обороны Попову вменили новые статьи

Бывшему замглавы МО Попову вменяют превышение полномочий и служебный подлог
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывшему замминистра обороны (МО) России Павлу Попову вменили превышение полномочий, незаконный оборот оружия и служебный подлог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается.

26 июня сообщалось, что Попов попал в больницу в тяжелом состоянии из столичного СИЗО «Лефортово». В мае у него обострилось хроническое заболевание.

Павла Попова задержали в августе 2024 года. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2024 годах генерал, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения — использовал стройматериалы для строительства в своем загородном доме и заставлял сотрудников парка работать на даче.

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