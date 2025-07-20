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13:02, 20 июля 2025Из жизни

Россиянка попыталась отрезать пенис молодому человеку из-за ревности

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ITerelyuk / Shutterstock / Fotodom  

В Томской области девушка попыталась отрезать пенис молодому человеку из-за ревности. Об этом сообщает Baza в своем Telegram.

Мужчину доставили в Асиновскую больницу 10 июля. Врачи диагностировали у него резаные раны мошонки, а также частичную травматическую ампутацию полового члена. Как рассказал сам пациент, это дело рук его избранницы, которая узнала о существовании «конкурентки».

Медикам удалось спасти пенис, так как одна из магистральных артерий не была повреждена. В настоящее время мужчина все еще находится в больнице, где проходит лечение. Специалисты уже оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее женщина расправилась с приятелем и сделала суп для бездомных из его полового органа. Последние заявили, что не знали об ингредиенте, входящем в состав блюда.

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