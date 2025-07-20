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18:05, 20 июля 2025Экономика

«Газпромнефть» ввела штраф в 100 тысяч рублей за попытку пронести телефон на завод

«Газпромнефть» ввела штраф в 100 тысяч рублей за устройства с GPS на заводах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российская компания «Газпромнефть» ввела штраф в 100 тысяч рублей за попытку пронести телефон на завод. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на приказ, подписанный генеральным директором омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Отмечается, что с 14 июля на территориях заводов сотрудникам запрещено использовать любые устройства с GPS. Среди них — смартфоны, навигаторы и автомобили с соответствующими трекерами. Нововведение обосновали стремлением усилить защиту от диверсий и терактов.

При этом для простых сотрудников за нарушение данного правила размер штрафа составит пять тысяч рублей, а для представителей подрядных организаций — 100 тысяч рублей. По словам источников Telegram-канала, рабочие отрицательно оценили сложившуюся ситуацию.

Ранее в июле в Кремле ответили на вопрос о возможных штрафах за поиск экстремистских материалов.

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