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13:22, 20 июля 2025Экономика

На Камчатке зафиксировали 26 повторных толчков после землетрясений

На Камчатке зафиксировали 26 повторных толчков после двух землетрясений
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom  

Представитель камчатского филиала Единой геофизической службы РАН рассказал о количестве зафиксированных повторных толчков после двух землетрясений на Камчатке. Его слова приводит РИА Новости.

«После сильных землетрясений произошло 26 афтершоков, сила толчков идет на спад», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в акватории у Петропавловска-Камчатского в воскресенье, 20 июля, произошла серия землетрясений, наиболее сильные толчки достигали магнитуды 7,6. Также жителей Камчатки предупреждали об угрозе цунами на фоне землетрясения. Впоследствии в МЧС России заявили, что угроза цунами для населенных пунктов на Камчатке миновала.

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