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11:31, 20 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе обвинили Мерца в разрушении надежд Украины

Exxpress: Канцлер ФРГ Мерц разрушил надежды Украины на вступление в ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг Украину и разрушил надежды Киева на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет газета Exxpress.

«Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС», — отмечается в материале.

Ранее Мерц на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном заявил, что вступление Украины в ЕС «едва ли возможно» до завершения конфликта. Канцлер подчеркнул, что восстановление Украины и ее постепенная интеграция в европейское объединение займут еще несколько лет после окончания боевых действий.

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