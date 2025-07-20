На Западе обвинили Мерца в разрушении надежд Украины

Exxpress: Канцлер ФРГ Мерц разрушил надежды Украины на вступление в ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг Украину и разрушил надежды Киева на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет газета Exxpress.

«Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС», — отмечается в материале.

Ранее Мерц на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном заявил, что вступление Украины в ЕС «едва ли возможно» до завершения конфликта. Канцлер подчеркнул, что восстановление Украины и ее постепенная интеграция в европейское объединение займут еще несколько лет после окончания боевых действий.