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12:55, 20 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе увидели в ультиматуме Трампа неожиданный подарок Путину

The Spectator: 50-дневный ультиматум Трампа преподнес Путину неожиданный подарок
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

50-дневный ультиматум президента США Дональда Трампа, согласно которому в случае отсутствия договоренностей между Россией и Украиной против Москвы и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины, преподнес российскому лидеру Владимиру Путину неожиданный подарок. Это последствие ультиматума увидел автор британского издания The Spectator Александр Коляндр.

В публикации говорится, что ультиматум свел на нет попытки политиков Запада повлиять на российскую экономику.

По иронии судьбы, угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок: она фактически нейтрализовала усилия Конгресса США по введению более серьезных санкций. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн объявил в понедельник, что отложит продвижение двухпартийного пакета санкций, который поддержали 85 сенаторов

Александр Коляндравтор The Spectator

Отмечается, что подготовленный сенаторами законопроект предполагал введение пошлин, чей размер в пять раз превышал бы объявленные Трампом.

Ранее в России пошутили о скрытом послании в 50-дневном ультиматуме Трампа.

ЖЗЛ
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