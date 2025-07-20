Россиян предупредили об опасности марафонов личностного роста

Невролог Журавская: Марафоны личностного роста могут усилить депрессию

В ситуациях, когда человек чувствует, что стал менее энергичным и продуктивным, различные марафоны личностного роста не помогут решить проблему, а только серьезно навредят психическому здоровью, предупредила невролог, психиатр Анастасия Журавская. Об их опасности врач рассказала «Ленте.ру».

Она объяснила россиянам, что нежелание что-либо делать возникает не просто так — чаще всего это симптом ментальных проблем. Так, по словам медика, упадок физических и психических сил, потеря удовольствия от жизни, снижение уровня энергии могут быть проявлением астенического синдрома, например, после болезни или высоких психоэмоциональных нагрузок. Такое состояние требует отдыха и снижения нагрузок.

Эти же симптомы, как отметила невролог, могут указывать на депрессию. В этом случае любые тренинги личностного роста, основанные на агрессивных методиках, дадут лишь временную иллюзию улучшения, но в конечном итоге могут усилить тяжесть заболевания.

Марафоны личностного роста действуют по принципу энергетика-стимулятора. Кофеин не питает нервную систему, а стимулирует ее за счет собственных ресурсов. Это может ускорить ее истощение. Депрессия же требует медикаментозной и психотерапии, так и нормализации режима труда и отдыха Анастасия Журавская невролог, психиатр

Если же депрессивный эпизод случился у человека с биполярным расстройством, подобные марафоны могут запустить гипоманиакальный эпизод, в котором человек действительно будет испытывать эйфорию и удовольствие от общения с людьми, а также станет продуктивнее. Однако период гипомании всегда сменяется тяжелым депрессивным эпизодом, в котором человеку тяжело даже просто встать с кровати и почистить зубы.

Ранее ученые из Йоркского университета выяснили, что несколько часов, проведенных на свежем воздухе каждую неделю, могут значительно снижать тревожность. В этом также помогали садоводство, рыбалка или занятия спортом на природе.