Песков оценил вероятность встречи Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа со временем обязательно случится

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным оценил вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова передает ТАСС.

«Встреча возможна. Со временем она обязательно случится», — заявил Песков. По его словам, сначала необходимо достичь неких крупных договоренностей, после чего главы двух государств их закрепят.

Правда, чтобы о чем-то договориться, продолжил государственный деятель, нужно проделать огромную работу. Пока момент для крупных договоренностей не настал, но со временем они все же будут достигнуты, заключил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что входящие в НАТО страны враждебно настроены по отношению к России. В связи с этим, по его словам, Москве приходится принимать ответные меры.