По факту вспышки инфекции в детском лагере под Саратовом возбуждено дело

По факту вспышки кишечной инфекции в детском лагере под Саратовом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета (СК) России в Telegram.
«В медицинское учреждение обратились семь несовершеннолетних и двое работников одного из детских оздоровительных лагерей. В региональном следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По информации следователей, происшествие в лагере взяли под контроль в центральном аппарате СК.
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