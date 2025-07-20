По факту вспышки инфекции в детском лагере под Саратовом возбуждено дело

СК возбудил уголовное дело после массового отравления в лагере под Саратовом

По факту вспышки кишечной инфекции в детском лагере под Саратовом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета (СК) России в Telegram.

«В медицинское учреждение обратились семь несовершеннолетних и двое работников одного из детских оздоровительных лагерей. В региональном следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По информации следователей, происшествие в лагере взяли под контроль в центральном аппарате СК.

Ранее сообщалось, что студенты российского юридического университета массово отравились на выпускном.