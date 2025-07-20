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11:34, 20 июля 2025Путешествия

Побывавшие в России иностранцы удивились местному метро

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Тревел-блогерша узнала, что метро удивляет иностранцев в России чаще всего. Об этом девушка сообщила в своем блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По сообщению блогерши, побывавшие в России путешественники поражаются красоте и чистоте местного метро. «У нас метро — это просто утилитарные дыры в земле с рельсами. Серые, грязные, с граффити. А тут каждая станция как произведение искусства. И главное — чисто! В нашем метро крысы бегают по рельсам, это норма», — такими впечатлениями поделилась жительница Нью-Йорка.

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Турист из Испании отметил, что может точно рассчитать время путешествия из-за регулярного движения составов в часы пик. Также иностранцам нравится безопасность в вагонах и на станциях. «В парижском метро я прячу телефон в карман. В нью-йоркском вообще стараюсь не доставать. А в Москве все спокойно сидят с айфонами», — отметил француз.

Однако железные дороги и расписание пассажирских поездов, напротив, расстраивают гостей страны. «Я три раза пропустил поезд, пока не понял систему. Купил билет на 15:30, пришел к трем часам дня — а поезд уже ушел два часа назад», — отметил немец, не знающий, что российские вокзалы везде работают по московскому времени.

Ранее россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла истинное отношение местных жителей к своим соотечественникам. По ее словам, жители страны Центральной Азии часто спрашивают у туристов, откуда они приехали.

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