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01:15, 20 июля 2025Мир

Поезд с химикатами сошел с рельсов в США

Newsweek: Утечка серы произошла из-за схода поезда в Иллинойсе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Серьезная утечка серы произошла в американском штате Иллинойс в пятницу, 18 июля, в результате схода поезда, который перевозил химикаты. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на компанию-перевозчик Norfolk Southern.

Отмечается, что с рельсов сошли 24 вагона. Утечка зафиксирована в двух вагонах. По информации перевозчика, из-за случившегося пострадали двое сотрудников поезда. Их госпитализировали в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

При этом компания уверяет, что угрозы для населения из-за инцидента нет. Тем временем, мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж назвал утечку опасных веществ «значительной». Как отметил градоначальник, происшествие спровоцировало перекрытие дорог и воздушного пространства.

Точная причина, по которой поезд сошел с рельсов, сейчас выясняется.

Ранее сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в Румынии. Там авария произошла всего в полутора километрах от жилых домов — на магистрали Бухарест-Крайова. В составе было 35 цистерн с топливом.

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