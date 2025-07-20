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13:33, 20 июля 2025Путешествия

Популярная авиакомпания изменила расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах России

«Победа» изменила расписание рейсов из-за ограничений во Внуково и Шереметьево
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Авиакомпания «Победа» вынужденно изменила расписание рейсов 20 июля в связи с временными ограничениями, наложенными на аэропорты Внуково и Шереметьево. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика в Telegram-канале.

«Мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов», — предупредили представители авиакомпании.

К настоящему моменту одна часть рейсов была задержана, другая — отменена. Пассажиров призвали внимательно проверять статус своих рейсов и следить за обновлениями и последней информацией от авиакомпании.

Ранее вылетевший из Москвы самолет «Победы» вынужденно вернулся в Шереметьево. Выяснилось, что после взлета борта была обнаружена техническая неисправность одной из систем.

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