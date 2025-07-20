Россиянин в балаклаве кувалдой разбил мемориал в честь бойцов СВО и попал на видео

Житель Аши Челябинской области кувалдой разбил мемориал в честь бойцов СВО

Житель Аши Челябинской области кувалдой разбил мемориал в честь бойцов специальной военной операции (СВО) и попал на видео. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России в Telegram.

Судя по опубликованным кадрам, мужчина ночью в балаклаве и черной одежде проник на территорию городского сквера с мемориалом, после чего нанес удар инструментом по экрану, на котором транслировались данные о российских военных.

Как отмечают следователи, россиянин уничтожил мемориал после сговора с украинским агентом. «В ходе общения у них возник совместный преступный умысел, направленный на умышленное повреждение мемориального сооружения», — рассказали в СК.

Сумма ущерба от действий россиянина составила около полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин оставил на заборах дискредитирующие ВС России лозунги ради денег и был арестован.