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16:20, 20 июля 2025Из жизни

Россиянин влюбился во встреченную у храма девушку и потратил восемь лет на ее поиски

Москвич влюбился во встреченную у храма девушку и потратил 8 лет на ее поиски
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Инженер-физик Александр (фамилия не указывается) из Москвы влюбился во встреченную при походе в храм девушку Наташу (фамилия неизвестна) и потратил восемь лет на ее поиски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянин познакомился с девушкой в 2017 году в очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, в которой они вместе простояли пять часов. После молодых людей разлучили солдаты, контролировавшие посетителей.

С того момента мужчина начал поиски. Он посвятил возлюбленной страницу в интернете, написал о ней стихи и сочинил песню, а также снял трейлер к фильму о данной истории и стал работать курьером для облегчения поисков. «Сила моих чувств такова, что они подчинят ее чувства ко мне без остатка», — заявил москвич в одном из постов.

В июне сообщалось, что в Бразилии Даниэла Синьор влюбилась в гробовщика и полтора года ходила на похороны ради него.

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