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14:15, 20 июля 2025Россия

Россиянка попала в соседский капкан во время пробежки

Жительница Анапы попала в соседский капкан из гвоздей во время пробежки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Tong_stocker / Shutterstock / Fotodom

Жительница Анапы попала в установленный соседями капкан во время пробежки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянка решила свернуть с привычного маршрута, чтобы встретить закат, однако напоролась ногой на четыре гвоздя. Пострадавшая обратилась в больницу, где ей промыли раны и сделали прививку от столбняка из-за риска инфекции.

Впоследствии выяснилось, что поле, на котором оказалась девушка, является частным. В свою очередь, соседи установили на нем ловушку, чтобы отпугивать воров, покушающихся на урожай арбузов и дынь.

В мае в Екатеринбурге соседи откусили мужчине ухо во время нападения в лифте.

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