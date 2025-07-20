Россиянка попала в соседский капкан во время пробежки

Жительница Анапы попала в соседский капкан из гвоздей во время пробежки

Жительница Анапы попала в установленный соседями капкан во время пробежки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянка решила свернуть с привычного маршрута, чтобы встретить закат, однако напоролась ногой на четыре гвоздя. Пострадавшая обратилась в больницу, где ей промыли раны и сделали прививку от столбняка из-за риска инфекции.

Впоследствии выяснилось, что поле, на котором оказалась девушка, является частным. В свою очередь, соседи установили на нем ловушку, чтобы отпугивать воров, покушающихся на урожай арбузов и дынь.

В мае в Екатеринбурге соседи откусили мужчине ухо во время нападения в лифте.