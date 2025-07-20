Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ

МО РФ: ВС России нанесли удар по цеху сборки БПЛА и ПВД ВСУ в 148 районах

Российские войска нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, под удар российских войск попали пункты временной дислокации (ПВД) ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, удар был нанесен по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и объекту топливной инфраструктуры ВСУ.

При ударах Россия задействовала оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.

Ранее сообщалось, что российские войска вошли еще в один населенный пункт в Донбассе.