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11:11, 20 июля 2025Россия

Российский хакер с помощью нейросети выявил точку запуска беспилотников по Крыму

Хакер PalachPro установил место запуска беспилотников по Крыму
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российский хакер PalachPro установил место запуска беспилотников по Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выявить место пуска помогла нейросеть, отмечает канал. Программа просматривает спутниковые снимки и выявляет активность: следы передвижения бронетехники и возведенные укрепления.

Нейросеть установила, что дроны запускались из района под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от границ Крыма.

Украина не оставляет попыток атаковать Крым. В ночь на 16 июля по полуострову также был выпущен беспилотник. Дрон не достиг своей цели и был сбит средствами противовоздушной обороны.

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