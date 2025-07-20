Российский хакер с помощью нейросети выявил точку запуска беспилотников по Крыму

Хакер PalachPro установил место запуска беспилотников по Крыму

Российский хакер PalachPro установил место запуска беспилотников по Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выявить место пуска помогла нейросеть, отмечает канал. Программа просматривает спутниковые снимки и выявляет активность: следы передвижения бронетехники и возведенные укрепления.

Нейросеть установила, что дроны запускались из района под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от границ Крыма.

Украина не оставляет попыток атаковать Крым. В ночь на 16 июля по полуострову также был выпущен беспилотник. Дрон не достиг своей цели и был сбит средствами противовоздушной обороны.