Российский хакер с помощью нейросети выявил точку запуска беспилотников по Крыму

Российский хакер PalachPro установил место запуска беспилотников по Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Выявить место пуска помогла нейросеть, отмечает канал. Программа просматривает спутниковые снимки и выявляет активность: следы передвижения бронетехники и возведенные укрепления.
Нейросеть установила, что дроны запускались из района под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от границ Крыма.
Украина не оставляет попыток атаковать Крым. В ночь на 16 июля по полуострову также был выпущен беспилотник. Дрон не достиг своей цели и был сбит средствами противовоздушной обороны.