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23:19, 20 июля 2025Мир

У Трампа появился мастер на все руки

CNN: Госсекретарь США Рубио стал для Трампа мастером на все руки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио стал «мастером на все руки» для президента страны Дональда Трампа на различных внешнеполитических направлениях. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

«Когда у меня возникает проблема, я звоню Марко. Он решает ее», — привел телеканал слова американского лидера, сказанные им в апреле текущего года. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также указал на то, что Рубио «невероятно компетентен и надежен». По его словам, глава Госдепартамента также является одним из его ближайших друзей в администрации.

Отмечается, что за это время Рубио приобрел значительное влияние, став первым человеком после Генри Киссинджера, который одновременно занимает пост госсекретаря и советника по национальной безопасности.

Ранее Дональд Трамп назвал возможных преемников на посту президента, упомянув среди них как Рубио, так и Вэнса.

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