SHAMAN заменили в этно-опере Матвиенко

Матвиенко: SHAMAN заменили в опере «Князь Владимир» из-за напряженного графика

Певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, заменили в этно-опере «Князь Владимир». Об этом «Известиям» рассказал продюсер Игорь Матвиенко, который является автором произведения.

Как пояснил Матвиенко, в настоящий момент SHAMAN работает в напряженном графике. В связи с этим пришлось заменить его в гастрольном туре оперы. Исполнитель физически не смог бы готовиться к постановке, заключил композитор.

Впервые показ этно-оперы «Князь Владимир» прошел 5 февраля в Кремлевском дворце в Москве. В произведении особое внимание было уделено хореографии, спецэффектам, а также декорациям.

Ранее SHAMAN рассказал, как борется с выгоранием. По словам музыканта, он получает энергию благодаря любви поклонников.