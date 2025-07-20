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02:25, 20 июля 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении 13 атаковавших Москву вражеских БПЛА

Собянин: Тринадцать направлявшихся к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Росавиации отметили, что в аэропорта Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. До этого ограничения ввели в аэропорту Шереметьево.

Ночью 20 июля жители нескольких подмосковных городов сообщили о взрывах. Очевидцы из Зеленограда, Истры и Бронницы рассказали о минимум 10 громких звуках.

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