Собянин сообщил об уничтожении 13 атаковавших Москву вражеских БПЛА

Собянин: Тринадцать направлявшихся к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Росавиации отметили, что в аэропорта Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов. До этого ограничения ввели в аэропорту Шереметьево.

Ночью 20 июля жители нескольких подмосковных городов сообщили о взрывах. Очевидцы из Зеленограда, Истры и Бронницы рассказали о минимум 10 громких звуках.