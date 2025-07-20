Социальное учреждение загорелось в российском регионе

МЧС по Краснодарскому краю сообщило о пожаре в реабилитационном центре в Анапе

Социальное учреждение загорелось в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram.

По информации спасателей, пожар произошел в реабилитационном центре. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

«К тушению пожара привлекается от МЧС России 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Эвакуировано 25 человек», — рассказали представители службы региона.

Ранее сообщалось, что около Запорожской АЭС загорелся лес — это произошло из-за удара Вооруженных сил Украины.