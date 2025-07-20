Тейлор Грин раскритиковала Конгресс США за продолжение финансирования Украины

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала Конгресс США за то, что они не поддержали ее поправку, направленную на прекращение помощи Киеву. Она высказалась об этом на своей странице в социальной сети X.

«На этой неделе моя поправка, призванная остановить отправку ваших с трудом заработанных налоговых долларов, провалилась, потому что за нее проголосовали всего 76 республиканцев», — возмутилась она. Согласно данным голосования, против инициативы конгрессвумен проголосовал 141 республиканец и 212 демократов.

Грин также напомнила, что американские законодатели по-прежнему голосуют в пользу поддержки Украины несмотря на то, что у самих США накопился госдолг в размере 37 триллионов долларов. «Им все равно, что у наших детей нет будущего, потому что наше правительство однажды рухнет, и наши дети будут погребены под огромным налоговым и долговым бременем», — резюмировала она.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предупредил, что Европейскому союзу (ЕС) грозит самоликвидация из-за его неразумных решений по Украине.