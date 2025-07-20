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01:20, 20 июля 2025Мир

США предрекли крах из-за поддержки Украины

Тейлор Грин раскритиковала Конгресс США за продолжение финансирования Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joshua Jen / Unsplash

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала Конгресс США за то, что они не поддержали ее поправку, направленную на прекращение помощи Киеву. Она высказалась об этом на своей странице в социальной сети X.

«На этой неделе моя поправка, призванная остановить отправку ваших с трудом заработанных налоговых долларов, провалилась, потому что за нее проголосовали всего 76 республиканцев», — возмутилась она. Согласно данным голосования, против инициативы конгрессвумен проголосовал 141 республиканец и 212 демократов.

Грин также напомнила, что американские законодатели по-прежнему голосуют в пользу поддержки Украины несмотря на то, что у самих США накопился госдолг в размере 37 триллионов долларов. «Им все равно, что у наших детей нет будущего, потому что наше правительство однажды рухнет, и наши дети будут погребены под огромным налоговым и долговым бременем», — резюмировала она.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предупредил, что Европейскому союзу (ЕС) грозит самоликвидация из-за его неразумных решений по Украине.

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