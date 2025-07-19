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21:54, 19 июля 2025Мир

В Европе заявили о самоубийстве из-за Украины

Аналитик Кошкович назвал действия Евросоюза по Украине самоубийством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Alicia Windzio / Global Look Press

Европейскому союзу (ЕС) грозит самоликвидация из-за его неразумных решений по Украине. Об этом предупредил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

Так он прокомментировал статью американского издания Politico о возможном банкротстве Европы. «Давайте купим оружие для [президента Украины Владимира] Зеленского, заплатим пошлину [главе США Дональду] Трампу в 30 процентов и отрежем себя от дешевой энергии. О, и давайте направим 25 процентов бюджета ЕС на Украину. Цивилизационное самоубийство», — возмутился Кошкович.

Ранее стало известно, что Европа захотела оплатить оружие для Украины за счет активов России. По данным The Telegraph, рассматривалась возможность выделения 10 миллиардов долларов.

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