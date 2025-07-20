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18:11, 20 июля 2025Мир

Стала известна реакция администрации Трампа на удары Израиля по Сирии

Axios: Израиль возмутил администрацию Трампа ударами по Сирии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Стало известно, как отреагировала администрация президента США Дональда Трампа на удары Израиля по территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Axios.

Как заявил источник издания, в Белом доме возмущены политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в регионе. Сотрудники администрации Трампа считают его неуправляемым.

Действия Нетаньяху противоречат политике Вашингтона в регионе, дополнили собеседники издания. Более того, несколько американских чиновников уже нажаловались на него напрямую президенту США. Тем временем сам Трамп, сказано в публикации, пока не критиковал премьер-министра еврейского государства публично.

Ранее Россия отреагировала на атаку Сирии со стороны Израиля. Так, в МИД страны заявили, что удары являются нарушением норм международного права.

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