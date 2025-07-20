Стала известна реакция администрации Трампа на удары Израиля по Сирии

Стало известно, как отреагировала администрация президента США Дональда Трампа на удары Израиля по территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Axios.
Как заявил источник издания, в Белом доме возмущены политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в регионе. Сотрудники администрации Трампа считают его неуправляемым.
Действия Нетаньяху противоречат политике Вашингтона в регионе, дополнили собеседники издания. Более того, несколько американских чиновников уже нажаловались на него напрямую президенту США. Тем временем сам Трамп, сказано в публикации, пока не критиковал премьер-министра еврейского государства публично.
Ранее Россия отреагировала на атаку Сирии со стороны Израиля. Так, в МИД страны заявили, что удары являются нарушением норм международного права.